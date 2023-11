Balneabilidade: praias de Vitória têm bandeiras verdes para banho

O final de semana será com bandeira verde nas orlas de Camburi e da Curva da Jurema. A classificação, com a nova análise laboratorial da balneabilidade, foi divulgada, nesta quinta-feira (16), e tem validade por sete dias, até o próximo dia 23.

A população pode conferir a balneabilidade das praias de Vitória no portal da Prefeitura de Vitoria, no campo Qualidade das águas das praias da cidade ou por meio de celulares e tabletes, no aplicativo Vitória Online, clicando no ícone “balneabilidade”. Placas indicativas também estão disponíveis nas praias.

“O monitoramento da água das praias é de suma importância, uma vez que permite fazer uma avaliação adequada da sua qualidade, gerando informações quanto suas características”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcisio Föeger.

O secretário reforça que o bom indicador é resultado de inúmeras ações de fiscalização e monitoramento ambiental, além das cobranças para a melhoria contínua do serviço oferecido no saneamento da capital.

Classificação

A coleta da água para exame laboratorial na capital acontece semanalmente, todas as segundas-feiras, para divulgação às quintas-feiras, valendo por sete dias, e segue os critérios estabelecidos na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 274/2000.

As classificações – própria, imprópria e interditada – têm o objetivo de alertar os banhistas sobre o risco que contatos com águas contaminadas podem trazer à saúde a ajudar na escolha da melhor praia as praias.