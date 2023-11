Batida entre duas carretas deixa um gravemente ferido em Soturno

O motorista de uma carreta ficou gravemente ferido na tarde desta segunda-feira (13), após bater na traseira de uma outra carreta na Rodovia ES 164, na altura do trevo de Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu por volta de 13h.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe recebeu um chamado de que uma carreta havia batido na traseira de outra carreta, que trafegava na rodovia. O socorrista do Samu, informou que, por conta da batida, um dos condutores ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez resgate do motorista. O Samu socorreu o motorista para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde do paciente não foi informado.

A pista precisou ficar interditada por cerca de 1h para o resgate. Procuramos a PM e o Corpo de Bombeiros para mais informações, e até o momento, não obtivemos resposta.