Câmeras auxiliam na prisão de foragida por roubo e furto em Cachoeiro

Após a inauguração da nova central de videomonitoramento do município, no último mês de agosto, a Prefeitura de Cachoeiro está trabalhando para tornar essa ferramenta de apoio ao combate ao crime ainda mais eficiente nas operações dos órgãos de segurança.

Na última sexta-feira (10), uma mulher condenada por roubo e furto, fugitiva do sistema prisional desde o mês de maio deste ano, foi identificada por meio da utilização de câmeras de reconhecimento facial, que integram a rede de videomonitoramento que opera em Cachoeiro.

Após ser reconhecida, viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) abordaram a mulher próximo a um ponto de ônibus localizado na avenida Beira Rio.

A ação foi possível graças a uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) de Cachoeiro e a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus). Na última sexta (10), uma visita técnica da Subsecretaria de Inteligência, vinculada à Sejus, realizou uma visita técnica à Central de Governança Municipal, espaço de operação do sistema de videomonitoramento do município.

Na ocasião, foram alinhadas tratativas de integração e compartilhamento de soluções visando a otimização do sistema de vigilância eletrônico de Cachoeiro, com explanações e a realização de cadastros de fugitivos do sistema prisional do Estado do Espírito Santo para verificações futuras por meio das câmeras instaladas na cidade.

Em menos de 30 minutos após ter seus dados inseridos no sistema, a foragida foi localizada e conduzida pelos agentes da GCM até a 7ª Delegacia Regional.

“A tecnologia é uma poderosa aliada no combate ao crime, e quando utilizada em integração com sistemas de outras forças de segurança, torna-se um mecanismo muito eficiente de identificação e repressão de criminosos, contribuindo para a eficiência das ações dos órgãos públicos e mais tranquilidade para a população”, destaca o secretário de Segurança e Trânsito de Cachoeiro e prefeito em exercício, Ruy Guedes Barbosa.