Benfica vence Aracuí e é Campeão da 2ª Copa Castelo de Futebol de Campo

O Benfica foi o grande campeão da 2ª “Copa Castelo de Futebol de Campo”, categoria masculina, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SEMLEJ).

A disputa aconteceu contra o time do Aracuí na tarde de sábado, 11 de novembro, no Estádio Emílio Nemer, com a presença de mais de mil pessoas.

No tempo normal de jogo o Aracuí venceu o Benfica por 2 a 1, mas por conta da vantagem da partida de ida, a disputa foi definida nas penalidades, onde o Benfica levou o título da Copa Castelo de Futebol por 3 a 1.

“Esse foi mais um excelente campeonato, muito bem organizado e com um grande público prestigiando os jogos. Parabenizo as equipes vencedoras e os servidores da SEMLEJ pelo ótimo trabalho”, comentou o Prefeito de Castelo, João Paulo Nali.

A premiação aconteceu logo após a partida, receberam troféus as seguintes categorias:

Artilheiros da Competição: Maykon (Benfica) e Breno (Aracuí), ambos com 04 gols

Goleiro Menos Vazado: Maxwell do Benfica

Atleta Revelação: Breno do Aracuí

Troféu Disciplina: Campestre

Vice-Campeã: Aracuí

Campeã: Benfica