Bezerro é resgatado após cair de grota de pedra em São José do Calçado

Um bezerro, de aproximadamente 80 kg, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), na tarde da última segunda-feira (27), após cair de um penhasco em uma gruta de pedra de uma mata densa, na localidade de Alto Calçado, em São José do Calçado.

De acordo com os bombeiros, a equipe foi acionada pelo dono do animal, informando que o bezerro havia se desequilibrado e caído em uma grota de pedra, dentro de mata densa. Ele informou, ainda, que ouvia o mugido do animal, porém, não conseguia resgatar por conta de um penhasco.

Portanto, ao chegarem no local, os bombeiros tiveram dificuldade de acessar a região por conta de ser mata fechada, com muito cipó e arranha gato. Foi necessário o uso de facão e foice para subir até o alto do pasto e iniciar a operação com intuito de resgatar o animal.

Para que o resgate fosse concluído com sucesso, os bombeiros utilizaram a técnica de rapel. Com auxílio de cordas, o animal foi amarrado e puxado cerca de 50 metros de altura entre pedras, cipó e espinho, tendo todo o cuidado para que não fosse ferido.

Após mais de 6 horas de trabalho, o animal foi resgatado sem ferimentos e entregue ao dono e, em seguida, encaminhado para o curral onde reencontrou a mãe.

Fotos: Divulgação