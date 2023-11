Black Friday: Procon Vitória detecta variações de preços em lojas on-line

Para ajudar o consumidor a aproveitar os verdadeiros melhores descontos nesta Black Friday, que acontece no próximo dia 24, o Procon Vitória fez o levantamento de preços dos produtos mais vendidos em lojas on-line nesta época do ano. A análise comparativa foi realizada sobre air fryer, fogão, ar condicionado, celular, smart TV, notebook, geladeira, máquina de lavar, robô aspirador de pó e videogame, considerando produtos idênticos (marca e modelo).

A coleta de preços foi realizada em seis lojas on-line entre os dias 24 de outubro e 13 de novembro. O resultado mostra que alguns produtos já estão com os preços em queda, enquanto outros apresentam uma rota de elevação.

“A Black Friday promete descontos tentadores nas lojas on-line. Quem está pensando em comprar algo precisa se planejar, para evitar o endividamento, e fazer uma boa pesquisa de mercado para garantir uma compra verdadeiramente vantajosa”, recomenda o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Diego Libardi.

Ele lembra que, no ano passado, muitos consumidores reclamaram de um aumento artificial dos preços nas vésperas da data comercial para dar a falsa impressão de um desconto maior.

Confira os principais resultados:

Em queda:

* Aparelhos de ar-condicionado: o menor preço coletado no dia 24 de outubro foi de R$ 2.609,10, caindo para R$ 2.339,10 no dia 6. Esse valor foi mantido até dia 13.

* Aparelhos celulares: R$ 4.599,00 em dia 24 de outubro, caindo para R$ 4.305,48, desde o dia 11 de novembro.

* Fogão: em 24 de outubro, R$ 1.499,90; caiu para R$ 1.399,90 no dia 26; subiu para R$ 1.500,38 no dia 31; caiu para R$ 1.198,99 no dia 6 e subiu mais uma vez para R$ 1.332,22 no dia 13, preço menor do que no início da pesquisa.

* Robô aspirador: em 24 de outubro, R$ 379,89; subiu para R$ 385,77 no dia 30; caiu para R$ 359,90, no dia 13, fechando mais barato do que início da pesquisa.

Em rota de alta:

* Smart TV: subiu de R$ 1.804,05, em 24 de outubro, para R$ 1.994,05, desde o dia 6 de novembro.

* Videogame: em 24 de outubro, R$ 1.804,05; para R$ 2.490,00 em 11 de novembro.

Variações de alta e de queda:

* Air Fryer: em 24 de outubro, R$ 335,00; chegou a R$ 287,04 em 1º de novembro; subiu para R$ 335,04 desde o dia 6.

* Geladeira: em 24 de outubro, R$ 2.462,24; subiu para R$ 2.589,00 no dia 30; desceu para R$ 2.278,99 no dia 6; subiu para R$ 2.717,91 no dia 8; e reduziu para R$ 2.609,10 no dia 13.

* Máquina de lavar: em 24 de outubro, R$ 1.799,00; subiu para R$ 1.899,00 no dia 1º; e reduziu para R$ 1.802,24, bem perto do preço inicial.

* Notebook: em 24 de outubro, R$ 1.889,10; subiu para R$ 1.999,00 no dia 1º e caiu para R$ 1.929,00, no dia 13.

Fiscalização do Procon

O Procon vai fiscalizar os preços promocionais nos estabelecimentos físicos. Segundo a gerente do Procon Vitória, Raquel Vionet, a fiscalização tem por objetivo verificar se as empresas estão cumprindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.

“Os fiscais vão verificar se os produtos com desconto estão bem destacados para os consumidores, além de conferir se o que está sendo anunciado nas vitrines está sendo cumprido pelo estabelecimento. O objetivo é orientar os comerciantes e proporcionar uma Black Friday segura e vantajosa para os consumidores”, diz a gerente.

Confira a pesquisa na íntegra:

Relatório Técnico

Ranking

Air fryer Pesquisa

Air fryer Gráfico

Ar condicionado Pesquisa

Ar condicionado Gráfico

Celular Pesquisa

Celular Gráfico

Fogão Pesquisa

Fogão Gráfico

Geladeira Pesquisa

Geladeira Gráfico

Máquina de lavar Pesquisa

Máquina de lavar Gráfico

Notebook Pesquisa

Notebook Gráfico

Smart TV Pesquisa

Smart TV Gráfico

Robô aspirador de pó Pesquisa

Robô aspirador de pó Gráfico

Videogame Pesquisa

Videogame Gráfico