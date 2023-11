Bolsonaro leva prêmio da Mega-Sena. Veja o que ele pretende fazer

Um prêmio da Mega Sena saiu para Jair Bolsonaro. O ex-presidente da República foi um dos sortudos que participou de um bolão do Partido Liberal que levou R$ 7.173,18 por ter acertado quatro números do concurso 2656 da Mega-Sena, sorteado pela Caixa Econômica nesta terça-feira (14). De acordo com o portal Metrópoles, com os descontos, […]