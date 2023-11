BRK entrega prêmios do primeiro sorteio da promoção “Sorte na Conta”

A promoção “Sorte na Conta BRK”, lançada pela concessionária de saneamento de Cachoeiro de Itapemirim com o objetivo de incentivar seus clientes a utilizarem o PIX como meio de pagamento das contas de água e esgoto, fez a entrega dos prêmios aos dois ganhadores nesta quinta-feira (16), na sede da empresa, no bairro Ilha da Luz. Os contemplados no primeiro sorteio da promoção, com um micro-ondas cada um, foram Evandro Coutinho e Guilherme Soares.

Já os ganhadores dos prêmios nacionais sorteados, com participação dos clientes de todas as unidades BRK no Brasil que registraram seus comprovantes de pagamento via PIX no site da promoção, foram Jaldy Weid Clementino da Silva, de Maceió (Alagoas); Rosa Maria Pereira de Moraes Toledo, do município de Marechal Deodoro (Alagoas); e Geison de Sousa Everton, do município Paço do Lumiar (Maranhão). Eles ganharam, respectivamente, um Iphone 14, um notebook e uma geladeira.

A relação completa dos ganhadores pode ser consultada na página da promoção, sortenacontabrk.com.br. O sorteio foi extraído dos números da sorte da Loteria Federal do dia 28 de outubro, conforme previsto no regulamento da promoção.

Mais sorteios em novembro e dezembro

“Sorte na Conta BRK” tem ainda outros dois sorteios programados. No segundo sorteio, os clientes de Cachoeiro de Itapemirim concorrem a duas caixas de som JBL e três prêmios em sorteios nacionais, que são um PlayStation, 1 TV 60´´ e uma bicicleta. Já no último mês da campanha, em dezembro, serão sorteadas duas airfryers para Cachoeiro de Itapemirim, além de um carro zero Km como prêmio do sorteio nacional, com a premiação principal paga em certificado de ouro no mesmo valor do veículo sorteado, como é tradicional neste tipo de promoção.

Como participar

Os clientes que desejam participar da campanha devem registrar seus comprovantes de pagamento via PIX no site da promoção (sortenacontabrk.com.br). Cada pagamento registrado resulta em um número da sorte, aumentando as chances de serem contemplados nos sorteios de prêmios.

A campanha é válida exclusivamente para clientes titulares das faturas BRK, pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos, residentes e domiciliados na área de abrangência da promoção. O período para participar é de 25/09 a 25/12/2023, para pagamento das faturas emitidas neste período.

Os números da sorte são cumulativos e os números sorteados não são válidos para sorteios seguintes. Para mais informações, acesse o regulamento no site da promoção: sortenacontabrk.com.br.

“O PIX já é uma opção de pagamento que tem sido utilizada pelos clientes BRK e estamos incentivando ainda mais seu uso com essa campanha. Inicialmente, o pagamento por PIX estava disponível na agência virtual Minha BRK, agora o cliente também encontra essa possibilidade via QR Code na conta impressa, facilitando ainda mais o acesso”, destaca o gerente comercial da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Flavio Galindo.