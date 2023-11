Obras de macrodrenagem avançam em Cachoeiro; veja as mudanças no trânsito

As obras da nova rede de macrodrenagem de Cachoeiro de Itapemirim estão avançando em diversos pontos da sede do município. Recentemente, a frente de serviços do bairro Nova Brasília alcançou a rua Etelvina Vivácqua, destino final dos trabalhos na região.

A via, que é uma das que mais sofrem com alagamentos no período de chuvas, está com um trecho totalmente interditado, ocasionando mudanças no trânsito e no transporte público. Aos condutores, é recomendada máxima atenção ao trafegar na região. Também é indicado utilizar vias alternativas como as ruas Nelson Boreli, Mileto Louzada, José Dias Lobato, Joaquim Caiado e São Miguel.

“A rua Etelvina Vivacqua é uma importante via do bairro Nova Brasília, com intenso tráfego diário de veículos. Por isso, os transtornos ao interditar um trecho dessa rua são inevitáveis. Pedimos a compreensão de condutores e pedestres, e que redobrem a atenção ao trafegarem no entorno das obras”, destaca o prefeito em exercício e secretário municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro, Ruy Guedes Barbosa.

Outras frentes:

Paralelamente, no bairro Nova Brasília, equipes também atuam na avenida José Felix Cheim (Linha Vermelha), com a instalação de galerias de concreto, e em vias que já receberam estruturas subterrâneas de drenagem, como as ruas Henrique Nicácio Dutra, João Lesqueves e Manoel Costa Carvalho, que, agora, estão em fase final do processo de pavimentação para serem, em breve, liberadas para o tráfego de veículos.

Enquanto isso, na região central de Cachoeiro, os trabalhos estão concentrados no entorno do Museu Ferroviário Domingos Lage, com o assentamento de galerias.

Nas imediações, equipes também atuam realizando intervenções urbanísticas em vias que já receberam as obras de macrodrenagem, como as ruas Quintiliano de Azevedo e Pedro Dias, que foram pavimentadas e a agora recebem novo passeio público, com ladrilhos de cerâmica, o que irá beneficiar pedestres e o comércio local.

“Essa é uma das maiores obras da história de Cachoeiro, que está dividida em diversas frentes de serviços. E, após concluídas, formarão uma rede de macrodrenagem que dará fim a décadas de sofrimento e prejuízos ocasionados por alagamentos, principalmente aos moradores do bairro Nova Brasília”, salienta a secretária municipal de Obras, Lorena Vasques.

O avanço dos serviços e as implicações no trânsito podem ser acompanhadas no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/obrascachoeiro). Na página, que é atualizada conforme os trabalhos avançam, a população pode consultar a situação em cada frente de obras e consultar vias alternativas àquelas que estão interditadas.

Além disso, para que os moradores possam tirar suas dúvidas sobre o andamento dos serviços de responsabilidade da Prefeitura. A Ouvidoria Geral do Município disponibiliza dois canais de comunicação: o número 156 e o WhatsApp 98814-3357.

Novo passeio público é executado em vias do Centro da cidade