Cachaça capixaba é premiada com dupla medalha de ouro em premiação nacional

O Alambique Dose Clássica, produtora de cachaça capixaba localizada no Norte do Espírito Santo, conquistou a medalha dupla de ouro no 23º edição do Concurso de Vinhos e Destilados do Brasil, que aconteceu na cidade de São Roque, em São Paulo, nesta última terça-feira, 30 . A cachaça Blend by Nelson Duarte foi um dos destilados que passou pelas provas às cegas e conquistou pontuação necessária para receber os prêmios.

O empresário Ralphe Ferreira ressalta que a conquista não apenas enaltece a qualidade do produto, mas também celebra a história e a tradição por trás dessa cachaça capixaba. “Estamos extremamente orgulhosos e honrados por receber este reconhecimento significativo no Concurso de Vinhos e Destilados do Brasil. É um testemunho do compromisso com a qualidade, tradição e excelência em cada garrafa que produzimos”, afirma.

Para a produção dos mais de 15 tipos do destilado, o empresário possui sua própria lavoura exclusiva, levando em consideração o terroir da região. O processo de produção, certamente meticuloso, reflete a atenção aos detalhes e o compromisso com a excelência. “Desde a escolha das melhores matérias-primas até o processo de envelhecimento, cada etapa é cuidadosamente planejada para criar uma cachaça que não apenas agrade o paladar, mas que também conte uma história por meio de seus aromas e sabores únicos”, completa Ralphe.

A 23ª edição do Concurso de Vinhos e Destilados do Brasil integra o calendário anual dos produtores de bebidas destiladas e vinhos. No ano de 2023, o concurso alcançou um marco significativo, recebendo um número recorde de inscrições, totalizando 650 amostras provenientes de 13 Estados do Brasil.

*Prêmio Internacional*

Além do reconhecimento nacional, o alambique Dose Clássica, também foi premiado com medalha de ouro em uma das mais importantes competições de destilados do mundo, no início de outubro. As cachaças Blend by Nelson Duarte e Carvalho Americano foram destaque no 25º Spirits Selection do Concours Mondial de Bruxelles, realizado em Treviso, na Itália.