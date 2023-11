Cachoeiro 40 °C! Sexta-feira (10) de muito calor em todo o Espírito Santo

Sexta-feira (10) com predomínio de sol em todas as regiões. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, não há previsão de chuva no Espírito Santo. As temperaturas aumentam em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Sul e da Grande Vitória.

Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 37 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 36 °C.

Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 40 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Norte, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 37 °C.

Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 39 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 36 °C.