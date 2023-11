Cachoeiro: avenida Aristides Campos passa por requalificação viária

Os motoristas que passarem pela avenida Aristides Campos, em Cachoeiro, precisam ficar atentos às mudanças advindas do projeto de requalificação viária que está sendo executado no local.

As alterações já estarão em vigor a partir desta sexta-feira (10). Uma das mudanças é para os veículos que saem do bairro Campo Leopoldina. Agora, os motoristas deverão pegar à direita, em direção ao Shopping Sul, e fazer o retorno pelo posto Senna.

O objetivo é melhorar a fluidez e a segurança viária na região, que apresenta intenso tráfego de veículos. As mudanças na avenida Aristides Campos incluem, também, a ampliação do canteiro, modificação dos tempos dos semáforos e renovação da sinalização horizontal e vertical.

As alterações fazem parte do cumprimento ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana, da Prefeitura de Cachoeiro, apresentado em audiência pública, em julho deste ano.

As intervenções, que serão realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), seguirão um planejamento elaborado pela gestão municipal, realizado após estudos técnicos de mobilidade urbana.

Veja o vídeo do projeto!

