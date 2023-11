Cachoeiro: Câmara autoriza transferência milionária para abrigo de ônibus

A Câmara de Cachoeiro aprovou na Sessão Ordinária desta terça (31) o Projeto de Lei 48/2023, encaminhado pelo Poder Executivo, que autoriza a transferência de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) da AGERSA para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, para despesas com Abrigo de Ônibus.

“É uma reivindicação dos próprios vereadores e da população. Caberá a nós, agora, fazer a fiscalização, as cobranças e os pedidos, indicações, de para onde esses pontos vão. Não é um cheque em branco que a gente está dando”, explicou Diogo Lube (PP), líder do governo no Poder Legislativo, durante a discussão do projeto.

Foram 16 votos favoráveis, um contrário e uma ausência. Mestre Gelinho (PSDB), que votou contra, justificou que gostaria que a prefeitura destinasse recursos, através de projetos de lei assim, para os reajustes devidos aos servidores municipais. “Enquanto usa R$1 milhão e trezentos mil para pontos de ônibus, tem servidor passando fome. Entre ponto de ônibus e funcionário público, vou ser sempre favorável ao funcionário público”.

Lube esclareceu: “Entendo seu posicionamento, vereador, mas esta causa era uma causa específica. Para a contemplarmos os servidores, precisamos vigiar a LOA (Lei Orçamentária Anual)”. “Queremos os pontos de ônibus e também melhor salário para os servidores”, resumiu Brás Zagotto (Podemos), presidente da Casa.