Cachoeiro mantém liderança no ranking dos serviços de água e esgoto do ES

Cachoeiro de Itapemirim, município que tem a BRK como concessionária dos serviços de água e esgoto, mantém a primeira colocação no Ranking de Saneamento Básico dos Municípios Capixabas (RSBMC), levantamento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Na edição 2023, a cidade conquistou a nota 8,3, a única acima de 8,0 entre os 78 municípios capixabas, uma demonstração da eficiência nos serviços operados pela BRK, e que completou 25 anos de concessão à iniciativa privada.

No estudo do Tribunal de Contas, em segundo e terceiro lugares, respectivamente, estão a capital, Vitória, com a nota 7,3, e Bom Jesus do Norte e Mucurici, com 7,0. A nota média estadual na terceira edição do levantamento foi 4,98. O objetivo do estudo é contribuir para a elaboração de políticas públicas sistêmicas e integradas, mais eficazes e eficientes, além de aprimorar a atuação dos executivos municipais e dos prestadores de serviços na área de saneamento básico.

No serviço de abastecimento de água, Cachoeiro de Itapemirim conquistou a nota 10, com mais de 99% da população total com acesso ao serviço, considerado universalizado. Já em coleta de esgoto, ao atender a mais de 90% da população, o município também atinge índice de universalização. A nota nos serviços de tratamento de esgoto foi 9,0.

“A liderança de Cachoeiro no Ranking de Saneamento Básico dos Municípios Capixabas é resultado do pioneirismo do município ao conceder os serviços à iniciativa privada e aos contínuos investimentos realizados pela BRK para modernizar e ampliar os serviços. Atuamos tendo um olhar especial ao crescimento da cidade, à promoção da qualidade de vida da população e à eficiência dos serviços”, destaca Marcos Mendanha, diretor da BRK em Cachoeiro de Itapemirim.

Ranking dos serviços de água e esgoto

O TCE-ES, para a construção do estudo, avalia indicadores como atendimento total e urbano de água potável, de coleta e de tratamento de esgoto, de arrecadação proporcionada pelo sistema, de investimentos em saneamento básico e de ligações faltantes de água e esgoto. Compõem o estudo, ainda, outros indicadores, como índices de perdas de água na distribuição, de perdas volumétricas de água e de perdas de faturamento.

A nota de cada município no ranking corresponde à soma das notas finais obtidas em cada um dos 12 indicadores avaliados, com o uso da mesma metodologia do Instituto Trata Brasil (ITB) para avaliar a eficiência dos serviços e das prestadoras. O levantamento analisou dados disponíveis no SNIS e refletem a situação do Espírito Santo em 2021, que é o ano mais recente já disponibilizado.