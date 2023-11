Estudantes visitam BRK e conhecem trabalho da concessionária em Cachoeiro

A BRK em Cachoeiro recebeu um novo grupo de estudantes para apresentar a concessionária e o trabalho desenvolvido pela companhia na área do saneamento, que busca trazer mais saúde e qualidade de vida para a população. A visita envolveu cerca de 40 alunos do Colégio Adventista, localizado no bairro Campo da Leopoldina, que participaram de mais uma iniciativa do programa Portas Abertas.

Os alunos cursam o 5° ano do ensino fundamental e foram divididos em dois grupos, realizando o tour nos turnos da manhã e da tarde. Além de percorrerem as dependências da BRK, na Ilha da Luz, os estudantes conheceram a Estação de Tratamento de Água (ETA) que abastece toda a área urbana do município e puderam entender um pouco sobre o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), responsável por fazer a devolução do efluente tratado aos rios e córregos, preservando o meio ambiente.

Parceira da BRK em diferentes iniciativas, esse é o segundo ano que a instituição de ensino participa do programa. Em 2023, a escola também marcou presença no programa Cuidar Mais, com os alunos da educação infantil.

De acordo com a professora Nayara Sales, os estudantes do 5º ano receberam ensinamentos sobre o ambiente ideal para viver. “Eles aprenderam sobre a qualidade de vida e a importância de cuidar do meio ambiente. Por isso, entramos em contato com a BRK para que pudéssemos levar as crianças para conhecer os processos de tratamento da água, um bem essencial para a vida”, explicou.

A professora afirmou que eles já tinham estudado o assunto na disciplina de Ciências e, quando se depararam com os tanques de água, ficaram tentando identificar quais eram as etapas. “As crianças ficaram encantadas com a oportunidade de vivenciar uma experiência real, dando significado ao conteúdo que veem nos livros”, comentou Nayara.

Ela destacou ainda que esse tipo de atividade é importante por tornar o aprendizado mais significativo. “Sair da teoria e se deparar com a prática traz para a realidade algo que parece tão distante. Além disso, é muito mais fácil fixar as informações. Certamente, os alunos jamais esquecerão essa experiência”, finalizou.

A coordenadora de comunicação e responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Rosa Malena Gomes Carvalho, explica que o Portas Abertas é o programa de visitas da BRK voltado para instituições de ensino, comunidades e ao público em geral, e uma oportunidade para aproximar a concessionária cada vez mais da sociedade. “É um momento em que não só apresentamos os serviços prestados como orientamos e incentivamos os jovens a cuidarem do meio onde vivem e a fazerem o uso correto das redes de água e esgoto”, afirma.