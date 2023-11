Cadela Diana ajuda na apreensão de menor e drogas em Mimoso

Uma grande apreensão de drogas foi feita pela Polícia Militar foi feita na noite no último sábado (4) no municipío de Mimoso do Sul, junto a um jovem de 17 anos.

Após receber a denúcia de que uma pessoa estaria realizando tráfico de drogas na região do bairro de Itapuã, em Mimoso do Sul, o patrulhamento motorizado da PM se dirigiu ao local e descobriu ainda que além do tráficou, o suspeito estaria também estocando material ilícito em sua residência e em terrenos próximos.

Diante de tais informações, se fez necessário o patrulhamento no local com auxílio da cadela policial Diana, que indicou um ponto contendo um ponto contendo 124 pinos de cocaína, um tablete de maconha, 36 buchas de maconha.

Tudo isso foi encontrado com o rapaz em sua residência, onde ele estava com sua mãe e sua irmã. No momento da apreensão, ele declarou que as duas nada sabiam de suas atividades ilicítas.

Além das drogas, foi apreendido junto ao menor, R$ 200,00 em espécie e material para embalar.

O menor e o material recolhido foi encaminhado a 7°Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram entregues à autoridade competente.