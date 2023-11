Calor extremo no Sul do ES neste sábado pode trazer consequências graves

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) o sábado (11) será de tempo estável em todo o Espírito Santo, com previsão de calor extremo no Sul do Estado.

O sol predomina e não há previsão de chuva. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da reigão Sul e da Grande Vitória.

Na Região Sul, a previsão é de sol com poucas nuvens. Não chove. Segundo o Incaper, a temperatura mínima será de 17 °C e máxima de 40 °C nas áreas menos elevadas. Já nas áreas altas, mínima é de 15 °C e máxima de 33 °C.

“O calor excessivo pode ter sérias consequências para nossa saúde, desde a desidratação leve até a morte. Normalmente, o calor vem acompanhado por diminuição da umidade do ar. Isso pode piorar doenças respiratórias, como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, além de favorecer também quadros de infecção respiratória’’, destaca João Alves de Araújo Filho, médico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

As consequências das temperaturas altas incluem:

Desidratação

Insolação

Problemas no aparelho respiratório

Problemas de pele

Problemas de pressão