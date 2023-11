Câmara aprova obrigatoriedade de embalador em caixa prioritário em Cachoeiro

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira, 31 de outubro, o projeto de lei No 64 que obriga supermercados, hipermercados e/ou congêneres a oferecer o serviço de empacotadores nos caixas de atendimento prioritário no município.

De iniciativa do vereador Marcelinho Fávero (PL), o projeto foi criado com embasamento nas leis federais 10.048/2000 e 14.626/23 que sustentam os argumentos de atendimento prioritário.

Marcelinho explicou que o objetivo é minimizar as dificuldades encontradas pelos usuários dos caixas prioritários, muitos deles com mobilidade reduzida, e ampliar a inclusão. “Presenciei alguns casos e teve um que me sensibilizou bastante. Uma idosa, com limitações nos membros superiores, enfrentou muita dificuldade de empacotar parte de suas compras”.

E continuou: “Fico imaginando a dificuldade de mulheres com crianças de colo, mães com filho autista, e tantos outros casos de pessoas com deficiência. Se existem os caixas prioritários, é preciso que eles ofereçam realmente um atendimento justo e humano. Acredito que com a aprovação desta medida será possível qualificar o atendimento, promover conforto e segurança às pessoas fisicamente vulneráveis, agilizar as filas e ainda fomentar a economia por meio da geração de novos postos de trabalho”.

A matéria foi aprovada por 14 votos favoráveis, dois contra, uma ausência e uma abstenção. Agora o projeto sege para sanção do prefeito Victor Coelho (PSB).