Câmara de Anchieta aprova ticket alimentação de mil reais para vereadores

A Câmara Municipal de Anchieta aprovou o projeto de Lei 88/23, que concede o pagamento de ticket alimentação a todos os agentes públicos que atuam na Casa de Leis, ou seja, a servidores e vereadores. De autoria da Mesa Diretora, o projeto fixa o valor mensal de R$ 1.000,00 e foi votado em sessão extraordinária na última terça-feira (31).

Dos onze vereadores da Casa, seis votaram favoráveis, três foram contra e um estava ausente. O presidente não vota, apenas se for necessário um desempate.

Até então, o benefício era concedido apenas aos servidores do Legislativo. O vereador Rodrigo Semedo (PP) apresentou uma emenda solicitante que substituísse o termo “agentes públicos da Câmara Municipal de Anchieta”, que inclui o vereador, para “servidores públicos”, que excluiria os vereadores.

Assinaram com ele, os vereadores Páblo Florentino (PMN) e Niltinho (PSC), contudo, a emenda foi rejeitada.

O presidente da Câmara, Renan Delfino (PP) explicou que o projeto é um desejo antigo dos vereadores, que possuem muitas despesas e gastos excessivos com alimentação. “Com o acordão do Tribunal de Consta que considera legal e é permissível, fizemos um projeto que contemple todos os agentes públicos, que inclui tanto o servidor, como os vereadores. Todos têm família”, explicou.

Delfino ressaltou ainda que os vereadores que votaram contra, deveriam abrir mão do benefício. “Eles não aceitam que o projeto contemple os vereadores, então eu propus que abrissem mão de receber o tíquete alimentação e que constasse em ata. É muito fácil falar que é contra, mas chegar ao final do mês receber. Não pode ter dois pesos e duas medidas, não pode ser contra e depois receber”.

A sessão extraordinária não foi transmitida ao vivo, como de costume. O presidente da Câmara explicou que teria ocorrido um problema técnico. Disse ainda que está com processo de licitação em aberto para contratar outra empresa que faça as transmissões para evitar as quedas que ocorrem com frequência.