Caminhada alerta para combate ao mosquito da dengue em Castelo

Uma caminhada será realizada, neste sábado (11), no município de Castelo para alertar a população para a importância do combate ao mosquito Aedes Aegypti, responsável por transmitir a Dengue.

A concentração será na Unidade de Saúde Solange Campanha com saída a partir das 8h. A iniciativa é da Prefeitura de Castelo.

O Dia D de combate à dengue em Castelo também contará com uma “Tenda Informativa”, na Praça Três Irmãos; distribuição de materiais publicitários temáticos, e coleta de materiais que possam acumular água nas margens do Rio Castelo.

