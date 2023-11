Caminhão desgovernado invade galpão de empresa no Espírito Santo

Um caminhão desgovernado, causou um grande susto, na manhã da última terça-feira (28). O motorista que conduzia o veículo, passou mal ao volante, perdeu o controle e invadiu o galpão de uma empresa, na ES 432, em São Jorge do Tiradentes, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito na rodovia ES 432, envolvendo um caminhão de pequeno porte. Ao chegarem no local, a equipe constatou que o veículo colidiu contra a estrutura de um galpão onde funciona uma metalúrgica.

Portanto, foi feito contato com o proprietário do galpão, onde informou que o caminhão seguia sentido Vila Valério x Rio Bananal, quando, aparentemente, o motorista teria passado mal ao volante, perdendo o controle da direção e colidindo contra a estrutura física do local.

O condutor e o carona ficaram feridos e foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Rio Bananal. O estado de saúde dos pacientes não foram informados.