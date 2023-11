Campanha “Natal Feliz é Aqui” vai sortear carro e motos em Cachoeiro

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acisci), em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, lançou na última quinta-feira (23), a 14ª edição do “Natal Feliz é Aqui”. A campanha tem o intuito de valorizar o comércio do município com as vendas de fim de ano. O sorteio será realizado no dia 26 de dezembro, na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio.

O diretor de Marketing da Acisci, Juarez Marquetti, disse que, paralelo com a campanha, serão realizados outros eventos na cidade até a chegada do natal. “Teremos muitos eventos neste fim de ano até o Natal. A campanha é feita com o intuito de promover a valorização do comércio local, fazendo com que as pessoas façam suas compras no natal”, explica.

Já o vice-presidente da Acisci, Francisco Mantovaneli, destacou a importância da campanha para a valorização do comércio local, como forma de atrair compradores de outras regiões nessa época do ano.

“Através da campanha, nós iremos trazer a possibilidade de quem compra em Cachoeiro, ganhar um desses prêmios. Cachoeiro tem perdido muito para o norte do Espírito Santo. O que nós temos hoje, além do mármore e granito, é o comercio de Cachoeiro. Cachoeiro é o principal polo de compra de negócios no Sul do Espírito Santo”, reforça Mantovaneli.

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), disse que metade das campanhas foram feitas dentro da gestão e que fica muito feliz em poder participar de mais uma. “Fiquei surpreso que essa é a 14ª edição da campanha realizada na cidade. Fico feliz em poder contribuir mais uma vez para o comércio de Cachoeiro. Enfrentamos desafios com coragem, para proporcionar cada vez mais incentivos para o nosso comércio”, finalizou o prefeito.

Campanha vai sortear carro e motos

A campanha ‘Natal Feliz é Aqui’ vai sortear carro, motos, TV’s, além de celulares, estofados e instrumentos musicais.

Para participar do sorteio, os consumidores devem comprar nas lojas participantes, preencher os cupons e depositar nas urnas espalhadas pelo comércio.

Veja os prêmios que serão sorteados:

1 Polo Tracker 0km

2 motos Honda 0km

2 estofados

2 TV’s Led

2 smartphones

2 instrumentos musicais

Fotos: Helena Valadão