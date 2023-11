Natal das Famílias em Cachoeiro terá teatro e apresentações musicais

No próximo sábado (25), a UVV – Universidade Vila Velha e a Insight Escola de Inglês, em parceria com empresas do bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, realizam a 2ª edição do Natal das Famílias. O evento ocorre na pracinha do bairro, a partir das 18h30.

A programação contempla apresentações musicais dos alunos da Insight, com participação do cantor Eddye, Teatro de Natal, apresentação especial da Camerata Raul Sampaio, do projeto Casa Verde, além de música ao vivo com a cantora Giovanna Kallye.

O evento é beneficente e as pessoas que participarem devem levar um kit de cuidado pessoal (sabonete, desodorante e creme dental), que serão colocados em uma árvore de Natal, que estará montada no local para receber as doações.

Além de toda a programação cultural, o evento contará também com uma feirinha gastronômica, com churrasquinho, pastel frito na hora, cachorro-quente, aperitivos e doces variados. Durante o evento também haverá sorteio de brindes.

O objetivo da organização é tornar a data tradicional no bairro, levando o espírito de amor, amizade e união. De acordo com uma das organizadoras, a empresaria Neide Cabral, que morou oito anos nos Estados Unidos, esta época representa muito mais que uma data comercial.

“Esse momento precisa ser marcado nos corações e está sendo muito gratificante ver as pessoas abraçando o evento. A Prefeitura Municipal está reformando a pracinha para receber os moradores e todos os convidados, uma ação que acaba movimentando muita gente em prol a uma única causa que é o Natal”, completa.