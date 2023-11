Campo de futebol society do Rubem Braga será entregue neste mês

A Prefeitura de Cachoeiro está realizando os últimos ajustes antes da entrega das obras de construção do campo de futebol society do bairro Rubem Braga, prevista para ocorrer neste mês de novembro.

Após a conclusão da estrutura, alocação do gramado e instalação dos alambrados, os trabalho se concentram em intervenções pontuais, como finalização da pintura e limpeza.

Construído em um terreno de 1.543,50 metros quadrados, na rua Francisco Lemos, o novo equipamento público de esporte do município é fruto de convênio entre a Prefeitura de Cachoeiro e o governo estadual, em que foram investidos mais de R$ 690 mil.

Além de espaço esportivo, o campo de futebol society do bairro Rubem Braga também servirá como local de lazer e confraternização social, com a construção de um espaço de convivência com bancos de concreto e paisagismo.

“Será mais uma importante entrega na área do esporte que faremos à população de Cachoeiro, dessa vez, no bairro Rubem Braga, para promovermos a prática esportiva na comunidade e oferecer um espaço de convivência e confraternização”, destaca Ramon Silveira, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.

“Estamos muito felizes por, em breve, entregar à comunidade de Rubem Braga essa importante obra, que não só promoverá o esporte e a prática da atividade física, mas também será um espaço para as famílias se reunirem e desfrutarem de momentos de lazer, em mais uma importante parceria com o governo do estado”, destaca o prefeito Victor Coelho.