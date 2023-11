Câncer de próstata: Hospital Evangélico faz alerta sobre a doença

O Hospital Evangélico de Cachoeiro (HECI) juntamente com o Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim (GAPCCI), por meio do Projeto Rastrear, ofertará o exame de PSA gratuitamente a homens acima de 50 anos de idade. O exame laboratorial serve para rastrear possíveis alterações na próstata, auxiliando na detecção precoce da doença.

As inscrições são limitadas e podem ser realizadas por meio do site https://casadeapoiocancer-rastrear.calcagno.com.br/, Ao término do preenchimento do formulário, já estará disponível dia e horário para realização do exame de PSA.

O Heci, referência no tratamento clínico e cirúrgico do câncer traz conscientização sobre o câncer de próstata, o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma.

De acordo com o Registro Hospitalar de Câncer do hospital, nos últimos cinco anos foram registrados 787 novos casos de câncer de próstata, o que equivale a uma média de 157 novos casos por ano, treze por mês.

Estes números, ainda em fechamento para a base do Instituto Nacional do Câncer (INCA), poderão sofrer alterações. Ainda segundo o INCA, a estimativa para 2023 é de 1.740 casos de câncer de próstata no Espírito Santo.

O que é próstata?

A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto (parte final do intestino grosso). A função da próstata é produzir e armazenar o líquido prostático, que junto com o líquido seminal produzido pelas vesículas seminais e os espermatozóides produzidos nos testículos, formam o sêmen.

Prevenção

Conhecer os fatores de risco é crucial. A idade é um deles, com homens acima de 50 anos em maior risco. Histórico familiar, raça e estilo de vida também desempenham papéis importantes.

Manter um estilo de vida saudável, que inclui uma dieta balanceada, exercícios regulares, não fumar e moderar o consumo de álcool é um passo vital na prevenção.

Além disso, a conscientização e a busca por exames regulares, como o PSA (Antígeno Prostático Específico) no sangue e o exame de toque retal, são fundamentais quando indicados pelo médico.

Diagnóstico Precoce

Quando detectado em estágios iniciais, o câncer de próstata tem uma taxa de cura de cerca de 90%. No entanto, muitos homens evitam exames por medo ou desconhecimento. É essencial promover a importância do diagnóstico precoce e incentivar os homens a superar tabus e receios.

Muitos homens preferem não conversar sobre esse assunto por medo, vergonha ou por desconhecimento. Esse comportamento dificulta o diagnóstico da doença, já que, na maioria dos casos, os sintomas só são evidentes em casos mais avançados.

Tratamento

O tratamento do câncer de próstata varia de acordo com o estágio da doença. O tratamento pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, dependendo de cada caso.

É importante discutir todas as opções de tratamento com o oncologista, levando em consideração o estágio do câncer, a saúde geral do paciente e seus objetivos de tratamento. Em alguns casos, pode ser recomendada uma combinação de tratamentos.