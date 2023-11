Cantor de forró morre após ser picado por aranha e rosto escurecer

O cantor de forró Darlyn Morais, de 28 anos, morreu no Hospital Geral de Palmas (HGP) após ser picado por uma aranha e o rosto começar a escurecer, segundo a família. Ele começou a apresentar reações alérgicas na semana passada e morreu no início da manhã da última segunda-feira (6).

De acordo com o portal g1, a suspeita é de que a picada tenha acontecido na casa da família, em Miranorte do Tocantins. A esposa dele, Jhullyenny Lisboa Silva, contou que o marido começou a passar mal na terça-feira (31). “Ele sentiu fraqueza pelo corpo e o rosto começou a escurecer no mesmo dia. Procurou hospital e foi internado neste domingo no HGP”, contou.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou o óbito e informou que a causa ainda está sob investigação. Especialistas do Instituto Butantan, ouvidos pelo g1, no entanto, sugeriram que as fotos da lesão não apresentam características típicas de araneísmo, enfatizando a importância de aguardar o laudo oficial para determinar o diagnóstico com maior segurança.