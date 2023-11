Carreta carregada com milho perde controle em curva e tomba em Castelo

Uma carreta, carregada com grãos de milhos, tombou na manhã desta quinta-feira (23), após perder controle em uma curva e tombar na ES 166, na Rodovia Pedro Cola, na localidade de Criméia, em Castelo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a equipe foi acionada, por volta das 10h, com informações sobre uma carreta seguia pela via quando tombou, na lateral da rodovia, no sentido Venda Nova do Imigrante x Castelo. Duas pessoas que estavam na cabine ficaram feridas. O motorista e a carona, uma mulher, que ficou com o braço preso embaixo da carreta.

Com um trator e cabo de aço, a equipe conseguiu suspender o caminhão e retirar a mulher das ferragens. A equipe do Samu esteve no local e encaminharam as vítimas para o hospital de Castelo.

O estado de saúde das vítimas não foram informados.