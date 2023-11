Casa dos Braga recebe a exposição “História Postal do Brasil”

Com apoio da Lei Rubem Braga, a exposição de filatelia “História Postal do Brasil” está em cartaz na Casa dos Braga com vários itens que ilustram os anos iniciais da história postal do país.

No espaço, o público pode conferir, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, até o dia 18 de dezembro, vários quadros e mostruários com diversas peças, selos, envelopes, bilhetes, editais, blocos e ferramentas utilizadas na filatelia.

Além disso, também está programada uma feira de colecionadores com selos, moedas, cédulas, tazos, álbuns, entre outros, nos dias 16 e 17 de dezembro (sábado e domingo), de 12h às 18h.

Com organização de Ângela Goulart e Marcos Bubach, a exposição oferece kits para colecionadores iniciantes a alunos participantes de visitas guiadas, e sorteará brindes aos presentes, por meio do caderno de assinaturas de visitantes.

Lei Rubem Braga

Importante ferramenta de fomento à cultura local, a Lei Rubem Braga patrocina artistas de diversos segmentos. Em seu mais recente edital, lançado em dezembro de 2022, foram 34 novos projetos contemplados, em um investimento de mais de R$ 600 mil, o certame de 2023 está sendo preparado e será lançado ainda este mês.