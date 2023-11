Castelo: batida entre carro e moto deixa motociclista gravemente ferido

Uma batida entre uma caminhonete e uma moto, deixou um motociclista gravemente ferido, na madrugada do último domingo (19), na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 2h.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem, de 36 anos, condutor da caminhonete Chevrolet S10, de cor branca, relatou que trafegava pela avenida, quando o motociclista fez uma conversão em local proibido a sua frente e não teve tempo de parar, atingindo a motocicleta.

O motociclista, de 26 anos, ficou gravemente ferido e foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do carro permaneceu no local e prestou todo auxílio necessário no socorro da vítima, mas apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar teste do bafômetro. Ele foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.