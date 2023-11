Centro Municipal de Saúde será fechado para dedetização nesta sexta (1º)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro informa que a Policlínica Municipal “Bolivar de Abreu” (Centro Municipal) receberá serviço de dedetização nesta sexta-feira (1º), a partir das 13h.

Em função disso, o equipamento público permanecerá fechado ao público até segunda-feira (4).

A Semus ressalta que o serviço de dedetização é fundamental para a manutenção e a preservação dos espaços de saúde.

