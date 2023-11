Com capixabas, Brasil bate recorde de medalhas em Mundial de Kickboxing

Com os capixabas Edson Venturatto, Denis de Souza e Barbara Nepomuceno, a seleção brasileira conquistou duas medalhas de ouro, uma prata e seis bronzes no Campeonato Mundial de Kickboxing. Maior evento da modalidade do mundo, o torneio foi encerrado nesse domingo (26), em Albufeira, Portugal.

Os lutadores viajaram com as passagens aéreas custeadas pelo programa Voe Atleta e também são contemplados pelo Bolsa Atleta, ambos da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Com os pódios, o Brasil conquistou o melhor resultado da história em um Mundial. Nesta edição, a seleção brasileira também contou com o maior número de atletas, totalizando 35 lutadores, incluindo os três capixabas.

Denis de Souza foi medalhista de prata na competição, já Edson Venturatto foi o lutador do Estado que conquistou uma das medalhas de bronze para o País. Barbara Nepumuceno também teve um bom rendimento nas disputas e ficou em 5° lugar.

Além de contribuir para o recorde histórico do Brasil no Campeonato Mundial de Kickboxing, os capixabas também finalizaram a competição com resultados importantes para a pontuação no ranking da WAKO, única sigla mundial de kickboxing reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional.

Bolsa Atleta e Voe Atleta

O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

Já o programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.