Concurso vai eleger o melhor tomate de mesa em Venda Nova do Imigrante

A 37ª Festa do Tomate, agendada para 26 a 28 de janeiro de 2024, em Alto Caxixe, distrito de Venda Nova do Imigrante, reserva espaço especial para o tradicional Concurso do Melhor Tomate de Mesa do Município. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira (23).

Organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Alto Caxixe, com apoio da Prefeitura e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o evento destaca a qualidade e a inovação na produção local.

As inscrições vão até o dia 20 de dezembro, na sede Secretaria Municipal de Agricultura de Venda Nova. A etapa de avaliação de sustentabilidade em campo está prevista de 02 a 19 de Janeiro, a entrega dos frutos para avaliação sensorial, dia 26 de janeiro e, finalmente, a avaliação e a premiação a programação da Festa do Tomate, em 27 de janeiro.

Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria com prêmios em dinheiro, certificado de qualidade e troféu. O prêmio em dinheiro para o primeiro colocado é de R$ 5.000, para o segundo, R$ 3.000, e para o terceiro, R$ 2.000.

Melhor tomate de mesa

O Concurso tem como objetivos colocar em pauta a qualidade, incentivando a melhoria contínua, além de boas práticas de manejo e cultivo, e premiar os melhores tomates de mesa de Venda Nova do Imigrante. Os objetivos específicos incluem a definição do sabor como parâmetro de qualidade, a valorização do trabalho do produtor, a avaliação de amostras de diferentes produtores, e a análise da sustentabilidade em campo e em estufa.

A participação no Concurso é aberta aos produtores de tomate de mesa de Venda Nova do Imigrante, nas categorias de Tomate Redondo Campo Aberto e Tomate Redondo Estufa. Com requisitos bem definidos, limitando o número de amostras e proibindo a participação de membros da organização, promotores e comerciantes não produtores, o evento assegura uma competição justa e equitativa.

O evento representa não apenas uma busca pela qualidade do tomate de mesa, mas também uma celebração da dedicação e expertise dos produtores locais, que contribuem para o prestígio da região no cenário estadual e nacional.

“O Concurso do Melhor Tomate de Mesa do Município de Venda Nova do Imigrante é uma busca pela excelência na produção local, definindo o sabor como parâmetro primordial de qualidade. A Comissão Organizadora se propõe a avaliar amostras de tomate redondo em ambientes diversos, desde o campo aberto até estufas, evidenciando a diversidade de práticas e técnicas”, destaca o secretário Municipal de Agricultura, Ivanildo Almeida.

Além disso, a análise estende-se à avaliação de produtos enviados por diferentes produtores, promovendo uma competição que destaca a variedade e inovação na produção local. A sustentabilidade, tanto em campo quanto em estufa, é um componente essencial da avaliação, reforçando o compromisso com práticas agrícolas responsáveis.

Confira o cronograma

23 de novembro: Lançamento do edital e início das inscrições;

20 de dezembro: Encerramento das inscrições;

02 a 19 de janeiro: Avaliação de sustentabilidade em campo;

26 de janeiro: Entrega dos frutos para avaliação sensorial;

27 de janeiro:

13h: Avaliação dos Frutos (Concurso do Melhor Tomate de Mesa da Região) – Incaper/Secretaria de Agricultura

15h30h: Premiação do Concurso do Melhor Tomate de Mesa da Região – Incaper/Secretaria de Agricultura.