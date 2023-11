Confira as 10 cidades com mais homens no Espírito Santo

O Instituto Joanes dos Santos Neves (IJSN) fez um levantamento e classificou quais são as 10 cidades do Espírito Santo que têm o maior número de homens.

De acordo com o último de Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Espírito Santo possui cerca de 1.963.649 mulheres e 1.870.063 homens.

Conforme apontou o levantamento do IJSN, Santa Leopoldina destacou-se como a cidade capixaba com maior população masculina, com 52,5% de homens. Em segundo lugar, São Domingos do Norte desponta com 52,4%.

Na terceira posição, aparece Vila Valério, com 51,6%, seguido por Divino São Lourenço, 51,5%; Governador Lindenberg, 51,4%; Brejetuba e Rio Bananal, com 51,2% da população masculina cada.

Vargem Alta e Águia Branca, com 50,8% cada, e Muniz Freire, com 50,7%, fecham a lista dos municípios capixabas que possuem maior quantidade de homens em relação ao número de mulheres.