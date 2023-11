Conselheiros tutelares do litoral Sul recebem capacitação sobre legislação

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, em parceria com o município de Itapemirim, realizou nos dias 16 e 17 de novembro a “Capacitação Regional dos Conselheiros Tutelares”. O evento foi direcionado aos recém-eleitos conselheiros tutelares, titulares e suplentes.

Durante uma das intervenções do secretário de Assistência Social, Habitação e Trabalho de Marataízes, Albérico de Souza, destaca-se: “Nosso lema é capacitar para desenvolver; nossa perspectiva está na gestão de pessoas, o que significa que nós, gestores, devemos priorizar o desenvolvimento e aprimoramento dos servidores. O reflexo desta prioridade é evidenciado no trabalho exemplar entregue à população”.

A capacitação incluiu palestras relevantes abordando uma variedade de temas relacionados ao conhecimento dos Sistemas de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, Funções e Atribuições Privativas do Conselho, Depoimentos Especiais e Relatos de Experiências, entre outros. Todos os tópicos foram ministrados por profissionais altamente qualificados na área, proporcionando aos conselheiros uma valiosa experiência para lidar com os desafios e metas em sua atuação.