Construção da unidade de saúde do Nossa Senhora Aparecida é autorizada

Na noite da última terça-feira (28), a Prefeitura de Cachoeiro autorizou o início das obras de construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora Aparecida.

A UBS do município será erguida na rua Alcebíades Joaquim Francisco, e servirá como referência em atendimento básico para os moradores do bairro que, hoje, são atendidos na unidade do bairro Ferroviários.

Com investimento de mais de R$ 2,5 milhões, em verbas estaduais, o espaço, de porte II, contará com a atuação de duas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), e contará com atuação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e servidores administrativos

Presentes na solenidade de assinatura de serviço, realizada no local, o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, e o prefeito Victor Coelho destacaram as recentes iniciativas da gestão municipal para reestruturar a rede de atendimento básico em Cachoeiro.

“Mais um passo importante rumo a uma rede municipal de saúde cada vez mais fortalecida em Cachoeiro.

Temos um compromisso firme de oferecer espaços acolhedores e bem equipados, tanto para pacientes como para nossos servidores, em seu exercício diário de cuidar da população”, afirma. Wingler

“Cachoeiro vive um momento histórico em volume de obras, e na área da saúde não é diferente. Neste ano, já realizamos diversas entregas à população, de espaços novos e renovados.

Agora, a construção da UBS do bairro Nossa Senhora Aparecida se soma a outros projetos que já estão em andamento e serão, em breve, entregues à população”, destaca o prefeito.