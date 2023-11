Criminosos usam imagem de chefe da Polícia Civil do ES para aplicar golpe

O WhatsApp, app de troca de mensagens do grupo Facebook Inc, é o aplicativo que os brasileiros mais abrem durante o dia. Com a popularidade, não é de se espantar que a ferramenta chame a atenção de criminosos, que investem em criatividade para aplicar golpes.

O golpe da conta falsa é um dos mais comuns: de acordo com outro estudo realizado pela Mobile Time, 43% dos usuários revelam já terem sido alvo desse tipo de fraude. A fim de aplicar esse golpe, normalmente os criminosos conseguem hackear listas de contatos das vítimas em aplicativos online ou roubam dados públicos em perfis de mídias sociais.

Então, eles criam uma conta de WhatsApp com um número de telefone de mesmo código de área e adicionam nome, foto de perfil e status. Na sequência, entram em contato com amigos da vítima para avisar que trocou de número de telefone para, logo em seguida, pedir dinheiro para esses contatos.

Essas fraudes estão cada vez mais comuns e, desta vez, os criminosos foram bastante ousados. Foram criadas pelo menos três contas falsas, tentando se passar pelo Chefe da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), José Darcy Santos Arruda.

O alerta foi feito pelo próprio delegado em um post no Instagram. “Amigos, infelizmente, criminosos estão utilizando minhas fotos para cometer diversos tipos de golpes. Já estou tomando providências, e a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) já está investigando”, diz a legenda da publicação. ⠀

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Como denunciar um golpe

Se você recebeu uma mensagem suspeita, de algum número que teve a conta roubada e que está se passando por um conhecido, você pode denunciar o contato ao WhatsApp. Ao realizar o procedimento, a empresa recebe as últimas cinco mensagens trocadas entre você e a pessoa ou grupo.

Em conclusão, contas que propagam spam ou podem comprometer a segurança dos usuários são passíveis de serem banidas da rede social. Sendo assim, o procedimento pode ser feito, no Android, ao tocar nos três pontinhos dentro da conversa e, em seguida, em “Denunciar”. No iPhone (iOS), abra a conversa desejada e toque no nome do contato. Vá até o final da página e, depois, em “Denunciar…”. Confirme a ação ao tocar em “Denunciar” novamente.