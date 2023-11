Cronograma de macrodrenagem é apresentado para moradores de Cachoeiro

Na noite desta quarta-feira (1º), a Prefeitura de Cachoeiro realizou uma reunião com moradores e comerciantes da região para tratar da nova frente de serviços, que será aberta na rua Etelvina Vivacqua, com início previsto para a próxima semana.

Com a presença de diversos residentes e autoridades, a reunião teve início com um resumo das obras da macrodrenagem. O secretário executivo de Obras, Rodrigo Bolelli, apresentou os trechos já concluídos e, aproveitou a ocasião, para explicar os desafios encontrados durante as obras e como foram sanados.

Logo após, um representante da empresa responsável pelos serviços da macrodrenagem explicou como serão as cincos etapas das obras na rua Etelvina Vivacqua. A previsão é que as obras comecem na próxima semana.

Na ocasião, também foi esclarecido que, enquanto as obras estiverem sendo realizadas, haverá rotas alternativas para o tráfego de pedestres e de veículos, são as ruas: Nelson Boreli, Mileto Louzada, José Dias Lobato, Joaquim Caiado e São Miguel.

Após as explicações, a reunião foi aberta para que os moradores pudessem fazer perguntas.

Moradores do bairro há mais de 50 anos, Eli Gomes, explica a importância da macrodrenagem para a melhora da qualidade de vida dos residentes.

“Nós entendemos que obras causam transtornos, mas somente quem passa o que passamos pode compreender o porquê queremos tanto que essa obra aconteça e seja concretizada. Estamos empolgados e gratos à gestão por se empenhar em realizar nosso sonho”, expressa.

Leia também: https://aquinoticias.com/2023/11/obras-alocacao-dos-ambulantes-continua-na-rua-do-teatro/

O prefeito Victor Coelho, em seu pronunciamento, ressaltou o constante diálogo com a comunidade e os segmentos de serviços, da região.

“Tudo que estamos fazendo, com essa grande obra em Cachoeiro, é em prol dos moradores. Quando ouvimos os relatos, dos anos de sofrimento que os moradores tiveram de suportar, entendemos, ainda mais, a grandeza dessa obra. É claro que, para consertar, arrumar, é necessário passar por alguns desconfortos e, por isso, pedimos, não apenas a paciência dos moradores, mas especialmente, o apoio”, disse o prefeito Victor Coelho, em seu pronunciamento.