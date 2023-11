Obras: Alocação dos ambulantes continua na rua do teatro

A frente de trabalho da macrodrenagem que está sendo feita no Centro da cidade, caminha para uma nova etapa e, por isso, a transição dos ambulantes, que trabalham na rua Guandu e em outros pontos, continua sendo realizada conforme o planejamento feito pela Prefeitura.

As equipes da Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb), que coordena o processo, estão fazendo a remoção de barracas dos ambulantes que as possuem dos locais que serão desocupados e transferindo para a rua Joaquim Vieira, localizada próxima ao Teatro Municipal.

Leia também: https://aquinoticias.com/2023/11/cronograma-de-macrodrenagem-e-apresentado-para-moradores-de-cachoeiro/

Os ambulantes que não têm barracas, já estão ocupando os espaços que disponibilizados na rua. De acordo com a secretaria, em breve, o translado completo será concluído.

A Prefeitura de Cachoeiro ressalta que para melhor transparência das ações, foi publicado o regulamento dos procedimentos e regras que permitiu o sorteio dos 58 espaços disponíveis na rua Joaquim Vieira, aprovado pelos comerciantes em reunião prévia.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.