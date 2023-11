Desenrola Brasil: Procon de Cachoeiro dá dicas para manter nome limpo

O Programa Desenrola Brasil está entrando, nesta semana, em nova etapa, ao permitir que os consumidores negociem dívidas de até R$ 20 mil. Água, luz, cartão de crédito, varejo, serviços educacionais, entre outros, podem ter descontos de até 99%. Para ajudar a quem quer aproveitar e limpar o nome, o Procon de Cachoeiro dá orientações.

O coordenador do órgão, Luis Guimarães de Oliveira, conta que o programa é uma boa opção para quem quer limpar o nome, pois oferece várias facilidades. Todos os que tiveram dívidas negativadas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022 podem participar, sendo que é possível obter descontos, parcelamento em até 60 vezes com juros de até 1,99% ao mês, possibilidade de usar o 13º para dar entrada e começar a pagar só em 2024.

Leia também: Farmácia Municipal altera funcionamento para mudança de endereço

Só que tudo isso tem data para acabar – o Desenrola Brasil oferece essas condições até 31 de dezembro. Para aderir, é preciso ter cadastro no “gov.br”, que pode ser feito na página do Governo Federal, com níveis de certificação prata ou ouro, além de dados cadastrais atualizados.

A conta “gov.br” é uma identificação que comprova em meios digitais a identidade do cidadão. Com ela, é possível se identificar, com segurança, e acessar serviços digitais oferecidos pelo governo. Ela é gratuita e está disponível para todos os brasileiros.

Dicas para manter vida financeira saudável:

Na hora de aceitar o acordo e aproveitar as facilidades, é muito importante que o consumidor procure seguir alguns passos em seguida para manter a vida financeira estável. A lista deles você confere logo abaixo.

1 – Gaste menos do que ganha: ao poupar parte do salário, você terá uma reserva de emergência.

2 – Realize planejamento financeiro anual, prevendo as dívidas recorrentes, negociando ou quitando as que possuem taxa de juros mais elevadas. Além disso, faça o levantamento dos fixos, das dívidas e se existe previsão futura para novos custos.

3 – Evite compras por impulso.

4 – Organize as dívidas no papel. Faça uma lista com o nome de cada uma delas e o valor. De um lado, some o total de gastos e do outro, inclua o quanto tem de recebíveis por mês (salário, trabalhos informais, como freelancers, aposentadoria ou outros).

5 – Faça reunião em família. Se vocês têm gastos divididos ou não, é possível encontrar uma solução em conjunto e pactuar economias em casa.

6 – Corte gastos desnecessários: cafezinho na lanchonete, promoções que parecem um bom negócio, entre outros. Procure fazer economias domésticas.

7 – Elimine dívidas com juros altos: Você tem uma dívida mais recente, mas que tem juros mais altos que as antigas, então negocie primeiro essa para não virar uma bola de neve. Os juros são os vilões na hora de reorganizar a vida financeira.

8 – Negocie com quem deve. Faça uma proposta e exponha a situação atual. Veja se as condições oferecidas cabem no seu orçamento e se livre de dívidas.

9 – Estabeleça metas: O dinheiro precisa de metas claras para não se perder. Criar o hábito de pesquisar, não comprar por impulso e ter sempre uma reserva para emergências é a maneira mais indicada para entrar nos eixos.

10 – Reorganize o orçamento com frequência: reveja como estão seus gastos, se aumentaram ou diminuíram e se tem algo que precisa de atenção. Assim, é possível se organizar para no mês seguinte e deixar as contas em dia novamente.