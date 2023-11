Deu ruim! Veículos batem em cruzamento do Basiléia, em Cachoeiro

Um acidente envolvendo três veículos no cruzamento das ruas Basílio Pimenta e Pedro Estellita Herkenhoff, no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, deixou a pista interditada nos dois sentidos. Não há informações de feridos. A batida aconteceu por volta das 8h.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, mas ainda não obteve retorno. Assim que novas informações foram divulgadas, a matéria será atualizada.

Segundo populares, o acidente envolveu Volkswagen Gol, de cor branca, Renault Sandero, de cor prata, e um Fiat Pálio, de cor prata. A dinâmica do acidente não foi esclarecida. Os veículos permaneceram no local por alguns minutos, aguardando a chegada da polícia.

