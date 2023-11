Dezembro Laranja: Hospital Evangélico alerta sobre o câncer de pele

O Hospital Evangélico de Cachoeiro, referência no tratamento clínico e cirúrgico do câncer, faz alerta sobre o câncer de pele, reforçando a campanha “Dezembro Laranja”, visando a conscientização a cerca da prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

Segundo dados do registro hospitalar do Heci, nos últimos cinco anos foram registrados 477 novos casos da doença, sendo 264 em homens e 213 em mulheres.

“O câncer de pele é uma doença que ocorre por conta do desenvolvimento anormal das células da pele. Elas multiplicam-se repetidamente até formarem um tumor maligno. Contudo, é uma doença que tem cura, se descoberto logo no início”, afirma a oncologista Sabina Aleixo.

Conheça os tipos de câncer da pele

Carcinoma basocelular (CBC)

É o tipo mais prevalente e surge mais frequentemente em regiões expostas ao sol, como face, orelhas, pescoço, couro cabeludo, ombros e costas.

Tem baixa letalidade e pode ser curado em caso de detecção precoce. Aliás, costuma se apresentar como uma pápula vermelha, brilhosa, com uma crosta central, que pode sangrar com facilidade.

Carcinoma espinocelular (CEC)

Pode se desenvolver em todas as partes do corpo, embora seja mais comum nas áreas expostas ao sol, como orelhas, rosto, couro cabeludo e pescoço. Tem coloração avermelhada e pode se parecer com uma verruga ou uma ferida espessa e descamativa, que não cicatriza.

Melanoma

O menos frequente dos cânceres da pele, o melanoma tem o mais alto índice de mortalidade. Apesar disso, as chances de cura são de mais de 90%, quando detectado precocemente. Costuma ter a aparência de uma pinta ou de um sinal em tons acastanhados ou enegrecidos, que mudam de cor, de formato ou de tamanho.

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco associados ao câncer de pele incluem: ter alguém na família que tem ou já teve câncer da pele, ter mais de 65 anos, já ter tido muitas queimaduras de sol durante a vida, daquelas que deixam a pele muito vermelha e ardendo, ter muitas sardas ou pintas pelo corpo, ter a pele muito clara, do tipo que sempre queima no sol e nunca bronzeia.

Prevenção

Ainda segundo a médica-oncologista, aplicar protetor solar com FPS mínimo de 30 ou conforme indicação médica, usar camiseta e chapéu, óculos de sol com proteção UV, evitar a exposição solar entre 9h e 15h, consultar o médico dermatologista regularmente.

Tratamento

O tratamento inicial de câncer de pele, todavia, consiste na retirada cirúrgica da lesão e do tecido ao redor. Quimioterapia ou radioterapia são recursos terapêuticos utilizados nos casos mais graves.

Saiba mais!

Ação da Sociedade Brasileira de Dermatologia ocorrerá no próximo sábado (02), das 9h às 15h. Serão realizados atendimentos gratuitos para orientação, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Segundo a SBD, serão mais de 100 postos de atendimento espalhados pelo Brasil e cerca de 3.500 médicos dermatologistas e voluntários trabalhando para atender a população.

Mais informações pelo site da SBD: https://www.sbd.org.br/dezembrolaranja/