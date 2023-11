Doadores recebem homenagens em Banco de Sangue de Cachoeiro

Um gesto que pode parecer simples, mas que ajuda a salvar muitas vidas diariamente. Na semana dedicada à doação de sangue, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro fez uma homenagem aos doadores que contribuem para abastecer o estoque do hospital.

Foram três homenageados: o policial militar Michell Paschoal Nascimento, o ex-prefeito Carlos Casteglione e a funcionária da Santa Casa Stefany Garuti. Todos são doadores há muitos anos.

Eles representam todos os doadores de sangue voluntários e ganharam um certificado de honra ao mérito, um agradecimento ao gesto de solidariedade.

O policial Michell afirmou que ficou feliz com a homenagem, mas sabe que o principal motivo da sua doação é poder ajudar quem precisa de sangue.

“O prêmio maior que a gente recebe é poder fazer o bem às pessoas. A nossa vida só faz sentido se puder ajudar o próximo. E doar sangue é isso. É amor e ajudar mesmo sem saber quem vai receber”, declarou.

A Stefany também garantiu que poder ajudar pessoas que precisam de transfusão é uma alegria que ela compartilha toda vez que vai ao banco de sangue. “Fica o convite para aqueles que não doam, que possam também vir fazer a doação de sangue”.

O ex-prefeito Carlos Casteglione lembro que há muitos anos trabalhou na Santa Casa e desde então passou a ser um doador de sangue.

Leia também: Aplicativo para doação de sangue no ES lança novas funcionalidades

“Eu entendo que o ato de doar sangue é o ato mais solidário que existe na vida. A gente tem o sangue e sabemos que tem muita gente que precisa. É isso que me inspira e me motiva a vir regularmente no banco de sangue da Santa Casa”, disse.

Incentivo

A homenagem aos doadores foi uma das ações promovidas pela Santa Casa para atrair novos doadores e reconhecer aqueles que fazem sua parte no sentido de ajudar a salvar vidas.

A iniciativa acontece entre os dias 20 e 25 de novembro, data em que é comemorado o Dia do Doador de Sangue. Nesse período, o hospital promoveu café especial, distribuição de brindes e a presença do mascote do banco de sangue.

De acordo com o enfermeiro supervisor do Banco de Sangue, Guilherme Polastrelle, atualmente existe uma média mensal de 700 transfusões e por isso é importante que o estoque de sangue esteja sempre abastecido. Ele lembrou também que a ideia já é reforçar o estoque de sangue para o período das festas de fim de ano.

“Normalmente nessa época as doações diminuem porque muitas pessoas viajam. Mas é nesse período que a gente precisa mais de sangue, já que os acidentes aumentam”, explicou.

Os interessados em fazer a doação e que têm alguma dúvida podem entrar em contato pelo telefone (28) 2101-2123.