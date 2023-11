Domingos Martins: mais de 500 vagas em concurso com salário de até R$ 4 mil

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, está com as inscrições abertas para o concurso público. Ao todo, são 544 vagas distribuídas em 50 cargos nos níveis fundamental, médio e superior, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.323,75 e R$ 4.130,10.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via internet, através do site www.access.org.br, até às 23h59 do dia 14 de dezembro de 2023. A taxa varia de R$25 a R$ 62 conforme o cargo pretendido.

Leia também: Tradicional marca de chocolates abre vagas de emprego em filial de Cachoeiro

O concurso compreenderá a aplicação de prova objetiva para todos os cargos; Provas discursivas, somente para os cargos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Secretaria Escolar e para todos os cargos das categorias Técnicos, Superior – Carreiras F e G e Magistério; Provas práticas, somente para os cargos de Jardineiro, Servente, Trabalhador Braçal, Mecânico, Pedreiro, Motorista, Operador de Máquinas e Eletricista de Instalações; Avaliação de títulos, somente para os cargos da categoria Nível Superior – Magistério.

Confira a relação de cargos e vagas:

VAGA QTDE. Gari – DOMINGOS MARTINS 20 Jardineiro – DOMINGOS MARTINS 1 Servente – DOMINGOS MARTINS 67 Mecânico – DOMINGOS MARTINS 2 Auxiliar em Saúde Bucal – DOMINGOS MARTINS 10 Eletricista de Instalações – DOMINGOS MARTINS 2 Motorista – DOMINGOS MARTINS 27 Auxiliar Administrativo – DOMINGOS MARTINS 14 Auxiliar de Atividades Educacionais – DOMINGOS MARTINS 95 Cuidador – DOMINGOS MARTINS 8 Fiscal de Obras e Atividades Urbanas – DOMINGOS MARTINS 2 Professor A – DOMINGOS MARTINS 54 Professor B – Arte – DOMINGOS MARTINS 4 Professor B – Educação Física – DOMINGOS MARTINS 6 Professor B – Língua Alemã – DOMINGOS MARTINS 1 Professor B – Língua Italiana – DOMINGOS MARTINS 1 Técnico Agropecuário – DOMINGOS MARTINS 3 Técnico de Informática – DOMINGOS MARTINS 3 Técnico de Laboratório – DOMINGOS MARTINS 1 Técnico em Enfermagem – DOMINGOS MARTINS 18 Técnico em Meio Ambiente – DOMINGOS MARTINS 1 Trabalhador Braçal – DOMINGOS MARTINS 40 Pedreiro – DOMINGOS MARTINS 2 Vigia – DOMINGOS MARTINS 3 Agente de Serviços Básicos – DOMINGOS MARTINS 31 Operador de Máquinas – DOMINGOS MARTINS 20

VAGA QTDE. Auxiliar de Secretaria Escolar – DOMINGOS MARTINS 25 Assistente Social – DOMINGOS MARTINS 6 Auditor Fiscal de Tributos Municipais – DOMINGOS MARTINS 4 Biólogo – DOMINGOS MARTINS 1 Contador – DOMINGOS MARTINS 1 Enfermeiro – DOMINGOS MARTINS 10 Farmacêutico – DOMINGOS MARTINS 4 Fiscal Ambiental – DOMINGOS MARTINS 3 Fiscal de Posturas – DOMINGOS MARTINS 2 Fiscal de Transporte – DOMINGOS MARTINS 1 Fiscal de Vigilância Sanitária – DOMINGOS MARTINS 1 Fisioterapeuta – DOMINGOS MARTINS 3 Fonoaudiólogo – DOMINGOS MARTINS 3 Nutricionista – DOMINGOS MARTINS 3 Psicólogo – DOMINGOS MARTINS 4 Arquiteto – DOMINGOS MARTINS 4 Auditor Público Interno – DOMINGOS MARTINS 1 Cirurgião Dentista – DOMINGOS MARTINS 7 Engenheiro Agrônomo – DOMINGOS MARTINS 2 Engenheiro Ambiental – DOMINGOS MARTINS 1 Engenheiro Civil – DOMINGOS MARTINS 4 Engenheiro Eletricista – DOMINGOS MARTINS 1 Médico – DOMINGOS MARTINS 2 Médico Veterinário – DOMINGOS MARTINS 3 Procurador do Município – DOMINGOS MARTINS 2 Professor P (Pedagogo) – DOMINGOS MARTINS 10