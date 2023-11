Tradicional marca de chocolates abre vagas de emprego em filial de Cachoeiro

A Cacau Show, conhecida marca de chocolates, está com processo seletivo aberto para contratação de novos colaboradores em sua filial de Cachoeiro de Itapemirim. A empresa pede que os candidatos sejam comunicativos, tenha facilidade de trabalhar em equipe, disponibilidade de horário (diurno e noturno) e experiência com vendas, metas e desafios.

Em contrapartida, oferece salário, premiação por metas, vale transporte, planos de saúde e odontológico além de outros incentivos.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

