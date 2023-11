Doze equipes vão disputar o Campeonato Municipal de Futsal em Alegre

A Prefeitura Municipal de Alegre, através da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE), anunciou o início do aguardado Campeonato Municipal de Futsal, com a presença de doze times, competindo pela vitória. O campeonato promete trazer momentos de adrenalina e lazer para comunidade de Alegre.

O evento pretende ser mais do que uma competição esportiva, será um encontro de famílias, amigos e vizinhos, um festival de alegria e união. A Prefeitura de Alegre convida a todos para participar e compartilhar o momento de confraternização e desporto.

O evento terá entrada gratuita, os jogos começaram na última segunda-feira (6), e serão realizados nas segundas e quintas-feiras, a partir das 19h, no Ginásio Municipal “Victor Emanuel Alcuri”.

Veja os times que vão disputar o torneio:

AGRONOMIA UFES

ALEGRE UNITED

CAFÉ

CELINA

CENTRO

CRUZEIRO DO SUL

HOSANNA

INTERNACIONAL

SHAKHTAR DOSLEK

TUNA ALEGRE

VILA ALTA

VILA CITY

