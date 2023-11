Duas rodas! Confira os sinais de quando fazer revisão na moto

Manter a revisão da sua moto em dia é essencial para garantir seu bom funcionamento e prolongar sua vida útil. Mas como reconhecer os sinais que indicam que chegou o momento de agendar uma visita à oficina para uma revisão na moto?

De acordo com Higor Loose, supervisor de oficina na Motovix, existem quatro indicadores principais para revisão de moto. “O condutor deve estar atento às luzes de aviso no painel, às vibrações excessivas da moto, ao desempenho reduzido e às dificuldades para ligar. Em qualquer uma dessas situações, é recomendável procurar a oficina para um diagnóstico preciso”, enfatiza.

Luzes de aviso no painel da moto

Ficar atento se as luzes do painel, como as do motor, óleo ou freios, estiverem acesas. Portanto, é crucial investigar a causa. Ignorar esses sinais pode levar a problemas mais sérios e afetar o desempenho geral da moto.

Vibrações excessivas na moto

Vibrações incomuns, especialmente em velocidades mais altas, podem ser indicativas de problemas nos pneus, rodas desbalanceadas ou até mesmo falhas no sistema de suspensão. Detectar e corrigir esses problemas a tempo e fazer revisão na moto, pode evitar danos mais graves.

Desempenho diminuído na moto

Observar uma diminuição no desempenho da moto, seja na aceleração ou eficiência do combustível, é um sinal claro de que algo pode estar errado. Uma revisão na moto pode identificar e corrigir problemas mecânicos antes que se tornem mais sérios.

Dificuldade de ligar a moto

Problemas ao ligar a moto, como dificuldades no sistema de ignição, na bateria ou em outros componentes elétricos, não devem ser ignorados. Portanto, uma partida difícil pode ser um indício de problemas que precisam ser abordados para garantir a confiabilidade do veículo.

Ficar atento a esses sinais e fazer revisão na moto, ao notar qualquer irregularidade, pode não apenas manter a segurança na estrada, mas também prevenir custos mais elevados de reparo no futuro. Lembre-se sempre de consultar profissionais qualificados para garantir a saúde e o desempenho contínuo da sua moto.