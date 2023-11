É hoje: acendimento das luzes de Natal em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta realiza hoje, 1º de novembro, a partir das 18h, o acendimento oficial das luzes de Natal, em frente ao Centro Administrativo. A partir desse horário haverá apresentação do coral da Melhor Idade e do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), além da chegada do papai e mamãe Noel. Cerca de 80 mil microlâmpadas de LED irão iluminar o Centro Administrativo, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, a ponte Cônego Barros e o centro da cidade.

Conforme a Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce), responsável pela ornamentação natalina da cidade, o material utilizado é oriundo de anos anteriores, somado com algumas novas peças para este natal. Entre elas, três árvores gigantes, uma inclusive de 13 metros, que os visitantes poderão atravessar por dentro dela. Ainda haverá caixa de presente e bola natalina nesse mesmo formato.

Um presépio gigante, trenó do papai Noel, árvores, guirlandas, entre outras peças também irão deixar os pontos iluminadas e com clima natalino. De acordo com o secretário de Turismo, Caio Mozer, na noite do acendimento oficial haverá presença do papai Noel e mamãe Noel para registro de fotos e interação com o público.

“Nosso objetivo é deixar a cidade mais alegre e ainda mais bonita para o natal. Ainda, é uma forma de fomentar as vendas no comércio local, gerando mais emprego e renda em nossa cidade”, lembra o prefeito Fabrício Petri.

Acendimento Oficial Natal 2022 de Anchieta:

Quarta-feira, 1º de novembro

Horário: 18h