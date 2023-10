Castelhanos MotoRock agita o final de semana em Anchieta

O balneário de Castelhanos, em Anchieta, se prepara para realizar a 3ª edição do Castelhanos MotoRock – Beer Festival. O evento acontece de 02 a 04 de novembro e conta com expositores de comidas e bebidas, além de shows com diversas bandas de rock.

Os proprietários de quiosques e restaurantes estão preparando pratos com preços especiais para os motociclistas e visitantes, segundo a Associação Castelhanos em Ação. A famosa moqueca capixaba será também servida nos estabelecimentos em diversas versões com preços acessíveis.

De acordo com os organizadores, a expectativa é reunir cerca de 500 motocicletas e um grande público de visitantes durante o evento. “Com uma programação especial, o evento sem dúvida será o destino de muitas pessoas neste final de semana”, convidam os integrantes da Associação Castelhanos em Ação, que estão na organização do evento.

Os shows irão acontecer na avenida Beira mar, o local contará com mesas e cadeiras para acomodar os visitantes.

Programação:

Quinta, 02/11/2023

17h- Abertura

17h30- Concurso de bandas

22h- Banda Red Snow

00h- Encerramento

Sexta, 03/11/2023

17h- Abertura

17h30- Concurso de bandas

22h- Banda Temporada de Gripe

00h- Encerramento

Quinta, 04/11/2023

16h- Abertura

16h30- Resultado do Concurso de bandas

17h- Apresentação das bandas vencedoras

19h30- Banda Rock Beer

22h- Banda Mery Di

00h- Encerramento