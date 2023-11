Em menos de 24h, polícia prende mais um com arma ilegal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que portava uma pistola Taurus G3 com 33 munições 9 milímetros. A prisão aconteceu na tarde de quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, no km 64 da BR-101, município de São Mateus.

Em fiscalização de combate à criminalidade, agentes da PRF abordaram um veículo VW/GOL, dirigido por um homem que não possuía CNH. Outros dois indivíduos também se encontravam no automóvel. Por apresentarem excessivo nervosismo foi feita uma fiscalização minuciosa e localizada uma pistola com as munições, além de um carregador extra. Na busca pessoal encontrou-se um coldre de pano na cintura do passageiro, que assumiu ser o detentor da arma. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São Mateus.

Essa foi a segunda arma de fogo apreendida pela PRF na mesma tarde, durante fiscalizações nas rodovias federais do ES.