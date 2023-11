‘Empreender para Transformar’ dá apoio a comunidades na Grande Vitória

Está aberto o edital para o programa Empreender para Transformar, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES). Cinco instituições sem fins lucrativos atuantes em comunidades de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória serão selecionadas.

Estão elegíveis para participar da seleção aquelas entidades que promovem projetos de geração de renda, qualificação profissional ou inserção no mercado de trabalho em regiões de vulnerabilidade social.

A comunidade onde a instituição promove ações e a própria instituição poderão se beneficiar de um programa personalizado oferecido pelo Sebrae/ES, com cursos, oficinas, palestras e consultorias.

As inscrições, gratuitas, estão abertas até o próximo dia 24 neste formulário on-line. Os critérios de seleção incluem o alinhamento com os objetivos do programa, tempo de atuação e parcerias estratégicas mantidas pela instituição.

“O programa será iniciado com um workshop de escuta, momento em que o Sebrae/ES irá até a comunidade para apurar quais são as principais oportunidades de desenvolvimento. Depois, será elaborado um cronograma com soluções, de acordo com as necessidades dos empreendedores locais”, explicou o analista da unidade de Relações Institucionais, Allexandre Montarroyos.

De acordo com Montarroyos, entre as soluções disponíveis para os empreendedores das comunidades, destacam-se oficinas sobre formação de preço, cursos voltados para o empreendedorismo feminino e palestras focadas em habilidades socioemocionais.

Já as organizações poderão escolher entre consultorias nas áreas financeira e contábil; em gestão empresarial; em captação de recursos; além de consultoria jurídica e estratégias de posicionamento de marca.

Para mais informações, confira o edital.